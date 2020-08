Mário Penna ganha centro de tratamento do câncer para atender pacientes do SUS

NEO está no anexo do Hospital Luxemburgo (foto: Reprodução/Instituto Mário Penna)









Para as consultas, o paciente será encaminhado diretamente para a nova unidade, onde será aberto seu prontuário e as fichas dos atendimentos sequenciais. Já no próprio Hospital Luxemburgo serão realizados os exames de imagem, laboratoriais e as internações para os tratamentos oncológicos.





Inicialmente, somente as especialidades de Cirurgia Oncológica, Coloproctologia e Urologia terão atendimento no NEO. No decorrer da próxima semana, estarão disponíveis também Cirurgia Torácica, Neurocirurgia e atendimento da Equipe Multidisciplinar.





"Com a abertura do NEO, todos os pacientes de primeira consulta da Cirurgia Oncológica, Urologia e Torácica já receberão atendimento, no mesmo dia, com as equipes de Nutrição Clínica e Fisioterapia. Essas orientações recebidas ajudarão os pacientes a se prepararem melhor para as próximas etapas do tratamento", explica Reni Moreira, Gerente Médica e Diretora Técnica do Instituto Mário Penna.





A abertura do NEO traz para os pacientes esperança de um atendimento ainda mais qualificado. "Meu tratamento aqui sempre foi excelente. A minha consulta seria no hospital debaixo, mas quando eu cheguei me falaram que seria no anexo. Pensei que seria uma coisa correndo, de imediato, cheguei aqui e fiquei impressionada", comenta a paciente Maria de Lourdes.





O NEO foi construído com recursos doados por empresas privadas (Supermercados BH, Verdemar e Lojas Rede) e a partir de emendas parlamentares do Estado e da União. "Um momento muito importante em que a oncologia passa a ter um centro especializado no Mário Penna, que é fundamental no momento em que vivemos", comentou o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa Agostinho Patrus (PV), em vídeo para a cerimônia de inauguração.





O Hospital Luxemburgo, que abriga o NEO, fica localizado na rua Gentios, 1.350, no bairro Luxemburgo.

Foi inaugurado nesta quinta-feira (27) o novo centro especializado em tratamento dodo Instituo Mário Penna. O(NEO) funcionará em prédio anexo ao Hospital Luxemburgo, na Região Centro-Sul da capital, e atenderá pacientes do Sistema Único de Saúde ().