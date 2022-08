Supremo derruba lei de isenção de tarifas para atingidos por enchentes

A Lei 23.797/2021, do Estado de Minas Gerais, que concedia isenções de tarifas de água, esgoto e luz para imóveis atingidos por enchentes foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O texto havia sido aprovado em janeiro do ano passado, pela Assembleia Legislativa (ALMG), e não chegou a beneficiar ninguém.

Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade, o ministro Alexandre de Moraes destacou a interferência do Estado de Minas Gerais em uma esfera de interesse do município, o saneamento básico. Na medida em que os contratos são firmados pelos municípios com as prestadoras, eles não podem ser alterados por lei estadual, argumentou Moraes no seu voto.