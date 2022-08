Adolescente morre após discutir com colega em Ribeirão das Neves

Após negociação, adolescente se entregou e foi encaminhado para a delegacia de plantão (foto: Reprodução)

Um adolescente de 17 anos morreu e outro, também de 17, foi apreendido após uma briga na tarde dessa segunda-feira (22/8), no Bairro Santana, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados por um solicitante que informou ter visto um indivíduo caído na rua.

Já no endereço da denúncia, os militares fizeram contato com populares que contaram terem ouvido disparos de arma de fogo e terem visto a vítima caída. Também informaram que o indivíduo foi socorrido e encaminhado para a UPA Justinópolis.

O adolescente já chegou sem vida na unidade. A médica responsável pelo atendimento identificou dois tiros no corpo da vítima, um no rosto e outro no abdômen.

Os policiais, então, começaram a procurar por possíveis autores. Uma testemunha, amiga da vítima, contou que o adolescente era seu amigo e que foi buscá-la na porta da escola quando encontrou com o suspeito.

Os dois começaram a discutir e, em determinado momento, o suspeito retirou da mochila uma arma e atirou contra a vítima. A testemunha passou para os agentes o endereço de um conhecido do suspeito, que também presenciou a briga.

Em conversa com os militares, o amigo confirmou que viu a briga entre os adolescentes. Ele, porém, não viu os disparos, por ter saído antes, mas contou que escutou quatro tiros.

Questionado pelos policiais, a testemunha indicou um possível endereço do suspeito. Ao chegarem no local, a avó e a mãe do adolescente atenderam e cooperaram com a polícia para localizar o jovem.

Após negociação, o adolescente se entregou para a polícia e contou que conhece os traficantes da região e por isso sabia o esconderijo de uma arma usada pelos criminosos.

Depois da briga, ele jogou a arma em um córrego e se escondeu na mata. Os agentes foram até o local indicado pelo adolescente, mas não encontraram o revólver.

O adolescente foi apreendido. A perícia esteve no local do crime e realizou os trabalhos. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML.