Tiroteio na Savassi: vítima relata momentos de terror

Suspeito foi baleado e não resistiu aos ferimentos (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Perseguição

"Fiquei em estado de choque. É tenebroso e terrível". A fala é da proprietária de um dos veículos atingidos pelo suspeito de trocar tiros com a Polícia Militar (PM) na avenida do Contorno, na Savassi, na região Centro-Sul de Belo Horiznote, na tarde desta segunda-feira (22).A mulher, que não quis se identificar, contou que tentou desviar do motorista que estava sendo perseguido e não conseguiu evitar a colisão.“Fui para o lado do meio-fio para desviar, porque o via atrás. O pessoal todo tentava sair. Ele ainda bateu em várias viaturas. E não parava. Fiquei em estado de choque. É tenebroso e terrível”, disse a vítima.O homem estava sendo procurado por cometer diversos roubos na capital, mas até o momento não havia sido encontrado. De acordo com a PM, a confusão teve início quando policiais identificaram um veículo suspeito, um Argo branco, que descia a avenida Uruguai e começou a persegui-lo.Logo, o ocupante do carro reagiu e atirou contra os militares. Imediatamente, os policiais efetuaram vários disparos em direção ao carro.Um dos tiros acertou o homem, que chegou a ser resgatado com vida e levado para o Hospital João XVIII, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo do homem será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), no Bairro Nova Gameleira."Em Belo Horizonte, eu nunca vi um negócio desses, não, acho que a polícia agiu muito bem', disse a motorista que colidiu com o Argo.Ainda segundo a Polícia Militar, o suspeito tinha histórico de roubos na região. Uma vítima prestou contra ele nesta segunda-feira no 22º Batalhão da Polícia Militar.