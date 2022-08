PRF encontra 215 pássaros após apreensão em táxi em rodovia

Pássaros estavam em gaiolas e caixas no carro (foto: PRF/Divulgação)





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) efetuou uma apreensão de pássaros na BR-354, em Pouso Alto, no Sul de Minas, na madrugada desse domingo (21/8). Ao todo, 215 trinca-ferros, pássaros silvestres típicos da Mata Atlântica, foram encontrados em um táxi, com placas do Rio de Janeiro.





O veículo foi interceptado no KM 744. Durante a fiscalização, os animais foram localizados no porta-malas e no banco traseiro do veículo, presos em gaiolas, caixas e redes transportadoras com espaço reduzido.





De acordo com a PRF, no veículo estavam o motorista, de 45 anos, e um passageiro, de 50, que contaram que as aves saíram de Três Corações, no Sul de Minas, e seriam levadas para o estado do Rio de Janeiro.





Os homens assinaram o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foram liberados em seguida, "devido à legislação", informou a PRF. Já o veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio credenciado em Pouso Alto, por estar com o licenciamento vencido.

Dois suspeitos estavam no veículo e assinaram termo antes de serem liberados (foto: PRF/Divulgação)





"Diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, ocorrência de matar, perseguir, caçar, apanhar, vender espécimes da fauna silvestre, art. 29 da Lei 9605. Os pássaros foram entregues no local da apreensão para Polícia Ambiental Militar de Itamonte/MG, para identificação técnica e medidas cabíveis", informou a polícia em nota.





Após a apreensão, a PRF e a Polícia Militar do Meio Ambiente (PMMA) realizaram a soltura dos animais.

Iago Almeida / Especial ao EM