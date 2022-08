Polícia procura homem que provocou fratura exposta em mulher dentro de bar

Vítima prestou depoimento à PM de Uberaba na UPA São Benedito, após acionamento de assistente social do hospital (foto: Jornal da Manhã/Divulgação) Uma mulher, de 33 anos, sofreu fratura exposta no antebraço esquerdo, entre vários outros ferimentos, após ser agredida por um homem, a pauladas, dentro de um bar localizado no bairro Jardim Metrópole, em Uberaba. O suspeito foi identificado, mas não foi preso.

Ela contou aos militares que se lembra que o suspeito entrou no bar, pediu um café e logo em seguida começou a atingir golpes em seu braço, com um pedaço de madeira.

Após as agressões, o suspeito fugiu do local, tomando rumo ignorado. Já a vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São Benedito.

Além da fratura exposta no braço esquerdo, a vítima ainda sofreu hematoma e luxação no antebraço direito e várias escoriações pelo corpo.