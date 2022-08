Posto de saúde em Betim está desde sábado (20/8) sem energia

A Unidade Básica de Saúde Bueno Franco, no bairro Olímpia Bueno Franco, em Betim, região metropolitana de BH, está desde sábado (20/8) sem eletricidade. O posto teve seu padrão e cabos de energia furtados.



De acordo com a administração da UBS, o crime aconteceu na madrugada de sexta (19/8) para sábado, mas foi detectado apenas às 8h quando profissionais da unidade chegaram para iniciar a campanha de vacinação contra Poliomielite e deram falta do padrão.



No sábado, a prefeitura de Betim organizou um Dia D de vacinação contra a Poliomielite e de Multivacinação. O atendimento na unidade Bueno Franco não foi afetado pela falta de luz, já que a câmara fria, onde as vacinas estavam armazenadas, possui uma bateria de 36 horas. Os imunizantes não utilizados foram encaminhados de volta para a central da Secretaria Municipal de Saúde.



Nesta segunda-feira (22/8), a unidade permanece sem energia, e as consultas agendadas tiveram que ser remarcadas. O atendimento agora está voltado apenas para pacientes que apresentarem alguma situação de urgência.



Em nota, a prefeitura de Betim informou que o serviço de manutenção da Secretaria Municipal de Saúde realizou o levantamento dos materiais necessários para a reposição dos cabos furtados e providenciou a compra. Assim que os cabos forem reparados, a Cemig será acionada para a instalação de um novo padrão de energia.



A previsão é que até o fim desta semana a energia seja restabelecida e o atendimento na unidade, normalizado.



* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie.