Estação Horto do metrô funcionará com horário especial para jogo do América

A CBTU recomendou que os passageiros comprem os bilhetes antes, e evitem filas. (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) A estação Horto do metrô de Belo Horizonte ficará aberta até as 23h30 nesta quinta-feira (18/8) para atender os torcedores que vão à Arena Independência. No estádio, será disputada a volta das quartas de final da Copa do Brasil, em que o América enfrenta o São Paulo.

Todas as demais estações fecham para o embarque às 23h. A CBTU recomendou que os passageiros comprem os bilhetes antes, e evitem filas.

A demanda pelo metrô pode aumentar com o comício do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-prefito Alexandre Kalil (PSD), que também ocorre hoje (18/8), na Praça da Estação. A CBTU informou que vai monitorar a circulação e, se necessário, trens adicionais serão utilizados.