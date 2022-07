Metrô: paralisação marcada para segunda, em BH, pode ser suspensa

Greve estava marcada para o dia 1° de agosto devido ao atraso no pagamento dos tickets de alimentação (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) A greve dos metroviários marcada para a próxima segunda-feira (1/8) pode não acontecer, devido ao pagamento de benefícios de alimentação a funcionários do transporte público, efetuado pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos de Belo Horizonte (CBTU). Segundo a companhia, o vale-refeição começou a ser entregue na última quinta (28/7).









“A diretoria do Sindicato entende que se todos os trabalhadores tiverem recebido o ticket de restaurante até o dia 30, não há sentido de dar continuidade ao início da greve. No entanto, a proposta deve ser levada à assembleia e ser votada por todos”, completou o sindicalista.





De acordo com a CBTU, “não houve atraso na disponibilização do benefício”. “O Acordo Coletivo não prevê o dia exato de depósito dos créditos, o que poderia acontecer até no último dia do mês”, disse em nota emitida na quinta.