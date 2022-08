'Agostinianos contra a fome' arrecada alimentos durante o mês de agosto

As doações para a campanha podem ser entregues nos postos de arrecadação ou transferências por PIX (foto: Reprodução internet/Colégio Santo Agostinho)



12:04 - 18/08/2022 PM prende fugitivo da lista dos mais procurados de Minas Gerais As doações para a campanha "Agostinianos contra a fome” podem ser entregues nos postos de arrecadação ou transferências por PIX. Os alimentos devem ser não perecíveis. A ação ocorre anualmente em agosto, mês agostiniano, quando é celebrada a festa católica de São Agostinho, no dia 28. “Entendemos que a fome é algo que assola nosso país há muito tempo. Neste ano, especificamente, a situação se agravou muito. Por isso, é importante que a escola, reconhecendo as questões de seu tempo, contribua no intuito de atenuar essa situação. Por isso, convidamos as nossas Unidades Educacionais e toda a sociedade para se juntarem a nós nessa grande rede de solidariedade", afirma Marco Henrique Silva, diretor de Ação Social e Pastoralidade do Colégio Santo Agostinho. Saiba como ajudar Alimentos não perecíveis podem ser entregues em todas as unidades do Colégio Santo Agostinho, Obras Sociais e paróquias agostinianas, até 31 de agosto, das 8h às 17h.

Confira os endereços: Colégio Santo Agostinho Unidade Belo Horizonte - Rua dos Aimorés, 2735 – Santo Agostinho Unidade Gutierrez - Rua Daniel de Carvalho, 1424 - Gutierrez Unidade Nova Lima - Rua das Cores, 355 - Vale dos Cristais Unidade Contagem - Rua Marte, 435 - Jardim Riacho das Pedras Escola Profissionalizante Santo Agostinho - Avenida Deputado Antônio Lunardi, 98 - Brasil Industrial (Barreiro de Cima)

Paróquias Agostinianas: saiba onde achar Já quem prefere doar algum valor em dinheiro, pode transferir por meio da chave PIX pastoralidade@sicbh.com.br.

Freis agostinianos da Província Nossa Senhora da Consolação do Brasil e as unidades do Colégio Santo Agostinho estão, até 31 de agosto, com uma campanha para arrecadar alimentos. Todos os produtos e valores coletados serão encaminhados para comunidades em Belo Horizonte, Contagem, Nova Lima, Chapada do Norte, Fortaleza (CE), Rio de Janeiro (RJ), Bragança Paulista (SP) e São Félix do Araguaia (MT).