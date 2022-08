PBH convoca crianças imunossuprimidas de 3 e 4 anos para 2ª dose

A vacinação com a segunda dose contra a COVID-19 para crianças imunossuprimidas de 3 e 4 anos terá início na próxima sexta-feira (19/8) em Belo Horizonte. Serão aplicadas doses da CoronaVac. Conforme a Secretaria de Saúde da capital mineira, a imunização para esse público-alvo será realizada somente em centros de saúde.

“As crianças convocadas para a segunda dose devem observar um intervalo mínimo de 28 dias a partir da primeira dose – que, em Belo Horizonte, começou a ser aplicada neste público no dia 22 de julho”, destaca o comunicado da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) emitido no fim da tarde desta quarta-feira (17/8).





O Executivo municipal explica que será necessário apresentar documentação que comprove a condição de saúde da criança em até 12 meses antes da data da vacinação. Nesse sentido, são aceitos laudos, declarações, prescrições médicas ou relatórios médicos com descritivo ou CID da doença.

“As crianças devem comparecer aos pontos de vacinação acompanhadas dos pais ou responsáveis legais e apresentar, preferencialmente, o documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina”, explica a PBH.

A criança que for à unidade de saúde na companhia de terceiros só será vacinada caso o acompanhante apresente um termo de autorização para vacinação preenchido e assinado pelo pai, mãe ou responsável legal. O modelo do documento está disponível no site da prefeitura. Acesse aqui