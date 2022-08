COVID: PBH reduz em 64% número de centros de saúde que vacinam crianças

Uma nova reorganização da Prefeitura de Belo Horizonte passou a reduzir o número de centros de saúde que aplicam a vacina contra a COVID-19 em crianças de 3 e 4 anos que são imunossuprimidas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a medida é para melhorar o aproveitamento de todas as doses de vacina.

Crianças de 3 e 4 anos com imunossupressão contam com 27 centros de saúde para se vacinarem contra a COVID-19

COVID: PBH vacina crianças de 4 anos e de 3 com imunossupressão

A PBH informou que as doses de CoronaVac existentes no estoque serão usadas para a aplicação de primeira e segunda doses para o público de 3 e 4 anos já convocado , já que falta o envio de novas remessas pelo Ministério da Saúde. O último lote foi enviado dia 20 de julho para a capital, com 8,5 mil doses.