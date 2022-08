COVID-19: BH registra 69 mortes e mais de 3,3 mil casos em agosto

Em virtude do relaxamento das medidas de isolamento, o número de contaminações é superior ao do primeiro ano da pandemia (foto: Reprodução)



Belo Horizonte chegou ao total de 69 mortes pelo coronavírus em agosto. No período, a cidade contabilizou também 3.388 casos, com média superior a 200 por dia. O novo balanço foi divulgado nesta terça-feira (16/8) pela Secretaria Municipal de Saúde.

A capital mineira já soma 814 óbitos e 127.391 casos em 2022, sendo 422 homens e 392 mulheres.





Em virtude do relaxamento das medidas de isolamento, o número de contaminações é superior ao do primeiro ano da pandemia, que registrou mais de 112 mil infecções. Porém, em 2020, a cidade teve 2.574 mortes pela doença, num cenário ainda sem vacinação.





Neste ano, 87,5% das mortes ocorreram na faixa etária acima de 60 anos, enquanto 9,2% pertence ao grupo entre 40 e 59 anos. Ocorreram ainda três vidas perdidas de crianças menores de 1 ano; duas mortes entre 1 e 4 anos; e outras duas na faixa etária de 5 a 9. Pelo menos 19 pessoas morreram do grupo entre 20 e 39 anos.





"A Secretaria Municipal de Saúde segue acompanhando diariamente a situação da doença na cidade. Caso seja necessário, e com base em dados epidemiológicos e evidências científicas, medidas poderão ser prontamente adotadas", diz a pasta, em nota à imprensa.





Atualmente, a incidência de casos na capital é de 32,6 a cada 100 mil habitantes. Na semana anterior, o número era superior a 37 no mesmo efeito de comparação.



Vacinação

Os dados da secretaria indicam que apenas 17% da população de BH tomou a segunda dose de reforço.

Segundo as estatísticas, 95,6% pessoas já foram vacinados com a primeira dose ou dose única. Além disso, 88,1% tomou a segunda dose e 71% já foram vacinados com a terceira dose.