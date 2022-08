COVID-19: média móvel de mortes diárias começa a apresentar queda

Mais 30 pessoas morreram por COVID nas últimas 24h em Minas (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Com média móvel de 24,6 mortes por dia pela COVID-19 em Minas Gerais, o índice começa a cair após dias perto da média de 30 perdas diárias, do fim de julho ao início de agosto. Entre segunda (8/8) e terça-feira (9/8), foram mais 30 pessoas que perderam a vida em decorrência de complicações da doença, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).









Também desde março de 2020, 63.167 pessoas morreram de COVID em Minas.





De acordo com o painel do vacinômetro, a segunda dose foi aplicada em 84,6% dos mineiros com mais de 5 anos de idade, enquanto 60,7% dos maiores de 12 anos receberam a terceira dose, ou primeiro reforço. A 4ª dose atingiu 34,2% do público-alvo, com mais de 40 anos.





A Prefeitura de BH continua com a campanha de repescagem para todos os públicos já convocados na capital, de segunda a sexta-feira, nos centros de saúde e postos extras da capital. Os locais de vacinação devem ser conferidos no site da Prefeitura