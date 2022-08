COVID: número de casos cai em Minas

Ação de repescagem da vacinação continua em BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O número de contaminações por COVID-19 tem caído em Minas, e, em 16 dias, o mês de agosto tem 36% do total de casos registrados até 16 de julho. O total de infecções nesta terça-feira (16/8) em agosto chegou a 44.381, frente a 121.951 de julho. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde.









A média móvel diária de casos está em 2.349,6, enquanto a média móvel de óbitos está em 16,3 por dia.





Segundo o vacinômetro, 90% dos mineiros com mais de 5 anos receberam a primeira dose de vacina, enquanto 84,7% estão com a segunda dose. A terceira dose foi aplicada em 61% do público-alvo, e a segunda dose de reforço, também chamada de 4ª dose, alcançou 35,4% da população.





A vacinação em Belo Horizonte segue com ações de repescagem , chamando todos os grupos e faixas etárias já convocados para a aplicação de qualquer dose, de segunda a sexta-feira. Os locais de vacinação ficam disponíveis no site da PBH.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira