Jovem agredido por policiais militares vai procurar ajuda psicológica

Marcos Mendonça Gonçalves, de 23 anos, foi imobilizado e levou 11 socos na cabeça (foto: Arquivo pessoal/Marcos Mendonça Gonçalves) O jovem de 23 anos agredido por policiais militares em Paineiras, Região Central de Minas Gerais, na última sexta-feira (12), deve procurar ajuda psicológica nesta terça (16). De acordo com o advogado do rapaz, Marcos Aurélio de Souza Santos, o rapaz está muito abalado, e nem consegue acompanhar às reportagens sobre o caso. As agressões à Marcos Mendonça Gonçalves viralizaram em vídeos publicados nas redes sociais.





LEIA MAIS 04:00 - 16/08/2022 População cobra rigor contra violência policial

15:14 - 15/08/2022 Mulher acusa policial militar de agressão durante ocorrência por som alto

16:23 - 16/08/2022 COVID: número de casos cai em Minas Estado de Minas, o advogado criminalista disse que irá hoje à Corregedoria da Polícia Militar (PM). Amanhã, a expectativa é de ele encontrar o delegado que preside o inquérito que investiga a violência ao cliente. “Eu acredito que trata-se de uma tentativa de homicídio, dada a violência que vimos pelas imagens”, destacou Marcos Aurélio de Souza. Ao, o advogado criminalista disse que irá hoje à Corregedoria da Polícia Militar (PM). Amanhã, a expectativa é de ele encontrar o delegado que preside o inquérito que investiga a violência ao cliente. “Eu acredito que trata-se de uma tentativa de homicídio, dada a violência que vimos pelas imagens”, destacou Marcos Aurélio de Souza.





O vídeo mostra o momento em que Marcos Mendonça é abordado por dois policiais. Ele foi jogado ao chão e, enquanto um agente segurava as pernas do jovem, o outro golpeou a cabeça da vítima ao menos 11 vezes. O rapaz desmaiou durante as agressões e levou sete pontos na parte de trás da cabeça. Ele foi levado até um hospital em Belo Horizonte com fortes fores.

Sobre o caso, a Polícia Militar informou que recebeu uma denúncia de que um homem estava soltando bombas em uma praça da cidade perto de crianças. Segundo a PM, o suspeito apresentava sinais de embriaguez, desacatou os policiais com xingamentos e resistiu à prisão com chutes, mordidas e chegou a jogar um copo de vidro no rosto de um policial.





A PM informou ao Estado de Minas que instaurou uma investigação para apurar a conduta dos policiais envolvidos na agressão. Na segunda-feira (15), o prefeito de Paineiras, Afrânio Alves de Mendonça Neto (PSDB), anunciou que o militar filmado desferindo socos em Marcos foi transferido para outro destacamento.





Pelo Twitter, no sábado (13), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou confiar “na seriedade e prontidão da nossa PMMG, que está apurando os fatos e tomará as medidas necessárias para coibir atos de violência, seja quem for o agressor”.