Gestante é baleada após furtar celular em Santa Luzia

Policiais resgataram a vítima que tinha machucados pelo corpo e perfurações de tiros (foto: Reprodução)

Uma mulher grávida de três meses foi baleada depois de furtar um celular, na noite dessa quinta-feira (11/8), no Bairro Cristina, em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A vítima, de 27 anos, foi socorrida por policiais militares e levada para uma UPA no Bairro São Benedito. Ela deu entrada consciente, mas em estado grave.

Após exames, a equipe médica constatou que ela levou dois tiros no braço esquerdo e um no tórax, além de ter ficado com escoriações pelo corpo.

Em conversa com a PM, a vítima contou que é usuária de drogas e estava em um trailer de comida quando viu um celular e o furtou. O dinheiro do aparelho seria usado para comprar drogas e comida.

Segundo o boletim de ocorrência, após ter cometido o furto, a gestante foi surpreendida por um grupo de mulheres e agredida. Uma das agressoras sacou um revólver e atirou diversas vezes contra a vítima. Mesmo ferida, ela conseguiu correr e pedir ajuda.

A mulher ainda foi capaz de reconhecer algumas das agressoras e contou que elas teriam participação no comando do tráfico de drogas na região onde ocorreu o crime.

Até o momento, ninguém foi preso.

Devido ao estado de saúde da gestante, ela foi transferida para o Hospital Risoleta Neves.

O caso foi repassado para a Polícia Civil.