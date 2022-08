Homem assalta motorista de aplicativo e bate o carro durante fuga em BH

Carro perdeu o controle de direção minutos após o assalto (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Um homem de 22 anos se envolveu em um acidente depois de assaltar um motorista de aplicativo no Bairro Heliópolis, na Região Norte de Belo Horizonte. De acordo com informações da Polícia Militar, ele teria anunciado o assalto por volta das 6h30 e em seguida, durante a fuga, bateu o veículo no viaduto que fica sobre a Avenida Cristiano Machado.