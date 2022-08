Adolescente bate o carro, e pai morre em Três Pontas

Acidente aconteceu na zona rural de Três Pontas: menor de 14 anos estava ao volante (foto: Portal Férias) Um homem morreu em um grave acidente na estrada de Faxina, na zona rural de Três Pontas, no Sul de Minas, nesse domingo (7/8). Conforme a Polícia Militar (PM), um adolescente de 14 anos, filho da vítima, estaria na direção do veículo na hora do acidente.





O garoto perdeu o controle do veículo Palio e capotou em seguida, atingindo um barranco. Os dois viajavam pela zona rural, sentido Três Pontas.





Com o impacto, o pai do adolescente, Paulo Vinício Ferreira, que estava no banco do passageiro e não usava o cinto de segurança, foi arremessado para fora do carro. Ele morreu ainda no local.





Já o adolescente não teve ferimentos. A Perícia da Polícia Civil esteve no local para apurar as causas do acidente.