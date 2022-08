Dupla armada assalta casa lotérica em Poços de Caldas

Poços de Caldas acordou hoje com um assalto à mão armada em uma lotérica da cidade (foto: Abrace o mundo/Divulgação)

Uma casa lotérica foi assaltada nesta sexta-feira (5/8), no Centro de Poços de Caldas, no Sul de Minas. Segundo a Polícia Militar (PM), dois homens encapuzados e armados com revólveres renderam os funcionários.