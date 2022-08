Polícia investiga grupo que invadiu sítios e fez mais de 20 reféns em Minas

Crime aconteceu em Turvolândia (foto: Câmara Municipal de Turvolândia) Um grupo de assaltantes invadiu dois sítios e fez mais de 20 pessoas reféns em Turvolândia, Sul de Minas, na noite de sábado (30/7). Por volta de 19h30, os suspeitos renderam o dono de um sítio e a esposa, na casa deles.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o grupo com cinco criminosos roubou a arma na casa da família e foi com eles até uma outra fazenda nos arredores.

Ainda segundo a PM, no segundo sítio havia mais de 20 trabalhadores que comemoravam o fim da colheita de café, alguns da Bahia, e que estavam se despedindo para voltar para casa.

A vítima disse que os autores reviraram toda a casa e alegaram que queriam o café, dinheiro e os veículos.

Um vizinho, notando uma movimentação estranha, chamou a polícia. Os criminosos, ao verem a chegada da PM, tentaram fugir usando um dos carros das vítimas.

Eles se depararam com as viaturas da Polícia Militar. Neste momento, começaram a trocar tiros com a PM.

Ele fugiram pelo matagal. Um dos policiais militares sofreu uma lesão na perna direita, devido à queda.

Um helicóptero da PM fez buscas pelo local, mas não localizou o grupo. Durante a perseguição, foram recuperados os dois veículos roubados e uma espingarda calibre .22. O policial militar ferido foi socorrido para o Hospital Regional de Pouso Alegre.

A Polícia Militar permanece em rastreamento no intuito de identificar e localizar os autores. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso.