Idoso é investigado sob suspeita de estuprar neta de três anos

Investigação segue sob sigilo na Delegacia de Polícia Civil de Orientação e Proteção à Família de Uberaba (foto: PCMG/Divulgação) Um idoso é investigado pela Polícia Civil (PCMG) de Uberaba, no Triângulo Mineiro, sob suspeita de abusar sexualmente da neta de três anos. A ocorrência do suposto estupro de vulnerável foi registrada na última quarta-feira (20/7), na Delegacia de Orientação e Proteção à Família da cidade.

Segundo informações da "Rádio JM”, quem desconfiou do suposto crime foi a professora da criança. Segundo ela, no início da semana, o suspeito foi buscar a neta na escola, e a menina começou a chorar e disse que não queria ir embora com ele.





A professora então comunicou à mãe da menina que a criança poderia estar sofrendo abuso.

Questionada pela mãe, a vítima disse que o avô já havia tocado suas partes íntimas. Além disso, a criança contou que o suspeito tirava sua roupa na frente dela.

Posicionamento da PCMG

A Polícia Civil confirmou que recebeu a ocorrência e instaurou inquérito para apurar os fatos.

A investigação segue em andamento, sob sigilo, na Delegacia de Polícia Civil de Orientação e Proteção à Família da cidade.