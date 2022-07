Carro bate em cavaleiro, capota na BR 040 e deixa um morto e 4 feridos

Um acidente envolvendo um carro e um homem a cavalo deixou uma pessoa morta e quatro feridas, sendo as vítimas do carro da mesma família, na noite de sábado (30/7), na BR-040, em Cristiano Otoni, próximo a Pedra do Sino, no Campo das Vertentes.





As duas mulheres foram atendidas pela Via 040, concessionária que administra a rodovia, com ferimentos e traumas aparentemente leves na cabeça. Uma delas apresentava uma fratura no braço. A criança foi socorrida pelos bombeiros. As vítimas foram levadas pelas equipes de socorro para o Hospital e Maternidade São José, em Conselheiro Lafaiete.

O cavaleiro, por sua vez, não estava mais no local quando os bombeiros chegaram. Testemunhas afirmaram que o homem foi socorrido e levado ao hospital por terceiros.