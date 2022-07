BR-381: carreta carregada de cofres pega fogo e causa congestionamento

Uma carreta carregada com cofres e caixas eletrônicos pegou fogo na BR-381 (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Uma carreta carregada com cofres e caixas eletrônicos pegou fogo na Rodovia Fernão Dias, em Carmo da Cachoeira, no Sul de Minas, causando lentidão no trecho, na manhã deste domingo (31/7).

Equipes da Arteris, concessionária responsável pelo trecho, e militares do Corpo de Bombeiros estiveram no local, para prestar assistência e combater as chamas.

O incêndio teria começado após o veículo tombar na pista. Até o momento, não há informações sobre vítimas.

A pista foi liberada por volta das 10h40, mas a faixa da esquerda teve que ser novamente interditada. O congestionamento no momento é de 6 quilômetros do km 734 ao km 728, segundo a concessionária.