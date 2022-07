Derramamento de produto químico mobiliza bombeiros no interior de MG

Vazamento de emulsão asfáltica ocorreu no pátio de armazenamento da empresa e poderia chegar a uma mata ciliar (foto: CBMMG/Divulgação)

Soldados do Corpo de Bombeiros de Barbacena contiveram, na cidade de Alfredo Vasconcelos, no Campo das Vertentes, o vazamento de produtos químicos dentro de uma indústria, localizada na Avenida Estrada Real, no Centro da cidade, bem ao lado da sede da prefeitura.

Segundo o Boletim de Ocorrências do Corpo de Bombeiros, cerca de 2 mil litros do produto RR-1C, popularmente conhecido como emulsão asfáltica, vazaram.

O vazamento ocorreu durante o processo de descarregamento no pátio da empresa. A substância, embora não seja inflamável e apresente baixo risco a pessoas, tem potencial de dano ambiental, principalmente em se tratando de contaminação de cursos d'água.

Depois do trabalho de contenção, feito pelos bombeiros, os órgãos ambientais de Alfredo Vasconcelos foram acionados, para demais providências. O local foi isolado.