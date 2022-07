Roda-gigante de 36 metros de altura em BH trava, e visitantes ficam presos

Um casal e o filho de cinco anos estava a 36 metros do solo quando a roda gigante parou (foto: Túlio Santos/EM/D. A. Press)

Uma pane no sistema elétrico travou, na noite desse sábado (30/7), a roda-gigante instalada no Mirante BH, no Bairro Olhos D’água, considerado o aparelho itinerante mais alto do mundo, com 36 metros de altura. Cerca de 30 pessoas ficaram presas e o vento foi o motivo de maior preocupação, pois fazia as cabines balançarem. No ponto mais alto estava um casal e o filho, de 5 anos.

Imediatamente, o Corpo de Bombeiros foi chamado, por volta das 21h40. Os ocupantes das cabines do brinquedo fizeram as ligações de pedido de socorro. Segundo operador da máquina, a parada foi repentina e ele não sabia precisar o motivo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o funcionário acabou se transformando numa espécie de herói, ao decidir operar manualmente a roda-gigante. Ao mesmo tempo, ele tentava acalmar os passageiros, dizendo para que não se apavorassem e que os bombeiros estavam a caminho.

Quando os militares chegaram ao local, parte dos ocupantes já havia deixado a roda-gigante. Eles assumiram o resgate e conseguiram tirar todos do brinquedo. Ninguém se feriu.

Neste domingo, durante toda a manhã, empregados da Zix Roda Gigante, a empresa responsável pelo equipamento, estiveram trabalhando na substituição da peça que estragou. Estão sendo feitos testes e a Roda Gigante deverá estar funcionando normalmente ainda nesta tarde.

A Cidade Junina, que estará ativa, pela última vez, neste domingo, confirma que o espaço está funcionando desde a manhã, com uma apresentação do DJ André Mayrink, que teve início ao meio-dia.

Às 16h30 terá início a apresentação da segunda atração do dia, Gustavo Maguá. Às 19h, encerrando a programação, a apresentação do grupo Fala Mansa.

A nota da Cidade Junina

No sábado 30/07/2022, por volta das 21h30, a Roda Gigante instalada no evento Cidade Junina apresentou uma falha elétrica no painel de comando e o sistema automaticamente iniciou o procedimento preventivo de segurança, que aciona uma parada emergencial.

Foi adotado o “Procedimento 1”, de evacuação, que utiliza um nobreak para liberar eletricamente a abertura dos freios, permitindo que a Roda Gigante gire e seja realizado o desembarque dos passageiros, com total segurança, na própria plataforma de embarque/desembarque do equipamento.

O resgate levou cerca de 20 minutos para ser finalizado, sem qualquer registro de atendimento aos usuários. Uma equipe do evento, formada por bombeiros e médicos, esteve à disposição de todos. O Corpo de Bombeiros Militar chegou ao local ao final dos procedimentos, sem necessidade de atuação.

Segurança é item primordial na cultura assim como nas operações do Mirabilandia Park, além de atender às normas da ABNT 15.926 (do setor de Parques de Diversões). A empresa participou ativamente na elaboração destas normas. Os funcionários são treinados constantemente e possuem certificações específicas, como NR 10 e NR 35. O equipamento em questão é de fabricação italiana, e possui redundâncias eletrônicas e mecânicas, que funcionam como reforço de segurança para toda a operação.

Lamentamos o desconforto causado pela interrupção do passeio e o tempo despendido para a evacuação. O equipamento voltará a funcionar no menor espaço de tempo possível, tão logo todo os testes sejam realizados após a troca, já realizada, da peça eletrônica em questão.

Nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.