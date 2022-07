Vídeo: fogo em restaurante de shopping popular de Montes Claros assusta

Um incêndio em uma churrasqueira de restaurante, localizado no terceiro pavimento do Shopping Popular de Montes Claros, no Norte de Minas,assustou vendedores e clientes das lojas do centro de compras, na manhã deste sábado (30/7). De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve somente danos materiais. Ninguém ficou ferido.

Construído no final da década de 1990, na primeira gestão do ex-prefeito Jairo Ataíde, o shopping popular fica na Praça Doutor Carlos, a mais central da cidade. Assim que o fogo começou, por volta das 9h45, saiu muita fumaça do terceiro andar do prédio, assustando também as pessoas que passavam pelo local.



Houve o receio de que as chamas pudessem se espalhar, com pessoas dentro do Shopping Popular, que pertence ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Montes Claros (Prevmoc).

Incêndio provocou muita fumaça no terceiro andar do shopping popular (foto: Redes sociais/divulgação)

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, quando as equipes chegaram ao local, o incêndio já tinha sido controlado por um funcionário do restaurante, com o uso de um extintor de incêndio.



Conforme o 7º Batalhão dos Bombeiros de Montes Claros, as equipes ainda continuam no Shopping Popular avaliando os danos.