Itaminas promove dia de atividades de lazer e saúde em Sarzedo

Expectativa de público no Big Day, em Sarzedo, é de 8 mil pessoas (foto: Marcos Michelin/EM/D.A Press) A cidade de Sarzedo, na região metropolitana de Belo Horizonte, receberá o Big Day, dia de atividades gratuitas promovidas pela empresa de mineração Itaminas. O evento acontece das 9h às 17h deste sábado (30/7), na Praça da Estação do município, com atividades de saúde, lazer, conhecimento e cidadania.









Haverá ainda brincadeiras para crianças, pipoca, algodão doce, shows e apresentações artísticas.





A empresa também vai apresentar o “Meu Mundo em 2030”, projeto que reuniu crianças de escolas municipais de Sarzedo para produzirem desenhos baseados nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). Posteriormente, as imagens serão pintadas em um muro extenso da mineradora.





A expectativa é de que até 8 mil pessoas participem do evento, que conta com o apoio do Sesi e da prefeitura municipal.