Maria Gadú e Orquestra Opus fazem concerto nesta sexta-feira

Cantora e compositora se une aos 22 músicos da orquestra no palco do Grande Teatro Sesc Palladium (foto: NAIARA NAPOLI/DIVULGAÇÃO)





A cantora e compositora Maria Gadú se une aos 22 músicos da Orquestra Opus para apresentação única em Belo Horizonte, nesta sexta-feira (29/7), às 21h, no Grande Teatro Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046 – Centro). Sob regência do maestro, arranjador e fundador da Opus, Leonardo Cunha, Gadú e a orquestra vão apresentar os principais sucessos que a artista gravou. Entre cordas, sopros e percussão serão entoados os hits “Shimbalaiê”, “Ne me quitte pas”, “Livros” e “Quase sem querer”, entre outros. Ingressos custam entre R$ 40 e R$ 110, disponíveis em https://bit.ly/OpusGadu