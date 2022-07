Teófilo Otoni registra primeiro caso de varíola dos macacos

O município de Teófilo Otoni, na Região do Vale do Mucuri, em Minas Gerais, registrou o primeiro caso de varíola dos macacos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, trata-se de um homem de 32 anos.

Brasil negocia compra de vacina

Com 696 casos confirmados de varíola dos macacos, o Brasil articula com a Organização Mundial da Saúde (OMS) a aquisição da vacina contra a doença.



De acordo com o Ministério da Saúde, as negociações estão sendo feitas de forma global com o fabricante para ampliar o acesso ao imunizante para os países onde há casos confirmados da doença.





Por meio de nota, a pasta ressaltou que a vacinação em massa não é preconizada pela OMS em países não endêmicos para a enfermidade, como é o caso do Brasil.



A recomendação, até o momento, é que sejam imunizadas pessoas que tiveram contato com casos suspeitos e profissionais de saúde com alto risco ocupacional diante da exposição ao vírus.



Casos confirmados em Minas





De acordo com a Secretarial de Estado de Saúde de Minas Gerais, 44 casos de varíola dos macacos foram confirmados no estado até o momento. São 32 de Belo Horizonte, três de Santa Luzia, dois em Sete Lagoas e Governador Valadares, e um em Cataguases, Contagem, Juiz de Fora, Mariana e Teófilo Otoni.



*Com informações da Agência Brasil

O rapaz contaminado estava passando férias em Santa Catarina, no Sul do Brasil. Ao retornar a Teófilo Otoni, surgiram os primeiros sintomas da doença, e ele foi internado em uma cidade vizinha."Apesar de ser relacionado a um morador do município, o caso não ocorreu na cidade", afirmou Thadeu Ramalho, coordenador de vigilância em Saúde de Teófilo Otoni.Segundo Ramalho, o homem infectado retornará ao município assim que estiver totalmente curado. Inclusive, a pasta de Saúde de Teófilo Otoni se comprometeu a prestar assistência ao paciente durante o período de isolamento.