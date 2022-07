Varíola dos macacos: alerta global não muda estratégia de combate em Minas

Evolução da doença é considerada 'dentro do esperado' pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas (foto: PAHO/Divulgação) A definição da varíola dos macacos como emergência global de saúde pública, anunciada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) nesse sábado (23/7), coloca a doença como preocupação das autoridades de saúde em todo o mundo. Em Minas Gerais, o isolamento dos casos confirmados e o monitoramento dos contatos seguem como as principais estratégias de combate à doença.

Já são 44 casos da doença no estado. A maioria deles em Belo Horizonte, que registrou transmissão comunitária da varíola dos macacos em 13 de julho. A capital mineira é considerada área de risco, com 32 casos confirmados e 37 suspeitos.

Todos eles, até o momento, são leves. Apenas dois exigiram internação hospitalar, “devido à necessidade clínica e isolamento”.



evolução da doença é considerada “dentro do esperado” pela Secretaria de Estado da Saúde.

Controle

“Ainda temos um controle dos casos no estado como um todo. Como o período da incubação da doença varia em torno de até 21 dias, o controle é menos difícil do que foi o controle da COVID-19, por exemplo”, explica Hérica Vieira Santos, subsecretária de Vigilância em Saúde.

Hérica informou que, com a declaração da OMS , a estratégia de combate ao vírus em Minas não muda muito em termos práticos. “Desde quando houve o primeiro caso, o Ministério vem trabalhando com os estados o protocolo de identificação e controle dos casos. Isso se mantém. Ainda não há uma mudança após o alerta internacional”, informou.

“O isolamento dos casos suspeitos, com confirmação em laboratório e controle dos contatos que esses casos tiveram com pessoas próximas, é a principal forma de controle”, ressaltou a subsecretária.

Por contato, entende-se a exposição prolongada a gotículas de pessoas infectadas, em média por duas horas. Hérica acrescentou que esse contato íntimo não precisa ser, necessariamente, em uma relação sexual, mas pode acontecer pelo ar.

Casos suspeitos

A definição de caso suspeito usada pela SES é a mesma do Ministério da Saúde. Suspeitos são “indivíduos de qualquer idade que apresentem início súbito de erupção cutânea aguda sugestiva de monkeypox”, com lesão múltipla ou única em qualquer parte do corpo, incluída a região genital.

A expectativa de evolução da doença é de que os casos diminuam daqui para frente, informou Hérica. “A gente já teve o início, e não consigo definir se estamos no momento de estabilidade, mas não esperamos um grande aumento por todo o estado. A expectativa é que a maioria dos casos se concentrem em Belo Horizonte, e daqui para frente tenha uma queda”, acrescentou.

Comunidades específicas

Até o momento, a SES não implementou medidas voltadas para o atendimento e prevenção a comunidades específicas. O Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (Unaids) publicou uma nota nesse sábado (23/7) demandando “ações eficazes de saúde pública” que levem em conta que a maioria dos infectados são “homens gays e homens que fazem sexo com homens”.

Na nota, a Unaids afirmou que “o estigma e a discriminação limitam as respostas às epidemias e não abordam as barreiras no acesso, o que faz com que pessoas com sintomas prefiram a clandestinidade e deixando de proteger sua própria saúde e a de sua comunidade. Também pode levar as autoridades de saúde pública a não agirem com a urgência necessária. Em vez de discriminação, pedimos às pessoas que demonstrem empatia e apoio por quem for infectado pela varíola dos macacos”.

“Estamos preocupados que alguns países de baixa e média renda estejam sem acesso às vacinas que estão sendo distribuídas agora em países de alta renda”, ressaltou o documento.

Casos de varíola no Brasil

O Brasil registra 707 casos do vírus monkeypox, segundo o Ministério da Saúde, somado aos dados atualizados para Minas Gerais, que na nota do Ministério contabilizava apenas 33 casos. Pode ser que o número seja ainda maior, se atualizado para outros estados.





Os dados são do relatório da Organização Pan-Americana da Saúde publicado nessa sexta-feira (22/7). Nesse relatório, o Brasil contabilizava 592 diagnósticos da doença. Com isso, o país tem o maior número de casos da América Latina , e, em relação às Américas como um todo fica atrás apenas dos Estados Unidos (2.316 casos confirmados).Os dados são do relatório da Organização Pan-Americana da Saúde publicado nessa sexta-feira (22/7). Nesse relatório, o Brasil contabilizava 592 diagnósticos da doença.

A maioria está concentrada em São Paulo, com 506 casos, seguido do Rio de Janeiro, com 102. Minas tem o terceiro maior número de pessoas diagnosticadas laboratorialmente com o vírus.

O Ministério da Saúde informou em nota que “o controle da varíola dos macacos, também conhecida como monkeypox, é prioridade para o Ministério da Saúde, que realiza o constante monitoramento e analisa diuturnamente a situação epidemiológica para orientar as ações de vigilância e resposta à doença no Brasil. Todas as medidas hoje anunciadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) já são realizadas pelo Brasil desde o início de julho de forma a realizar uma vigilância oportuna da doença”.

Antes dos primeiros casos confirmados no país, foi criada uma Sala de Situação para elaborar um plano de ação com o objetivo de orientar estados e municípios no atendimento à população. Desde o dia 11 de junho, esse trabalho foi incorporado à Secretaria de Vigilância em Saúde.

A aquisição de vacinas para a varíola dos macacos está sendo articulada com a OMS, informou o Ministério, que busca incorporá-la no Programa Nacional de Imunizações (PNI) do SUS.