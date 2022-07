Diagnóstico: médicos listam sintomas relacionados à varíola do macaco

Estudo indica que as manifestações da varíola do macaco são semelhantes às de infecções sexualmente transmissíveis e podem levar a erros de diagnóstico (foto: UK Health Security Agency/AFP) Um grupo de médicos de 16 países identificou novos sintomas clínicos relacionados à varíola do macaco. O trabalho, publicado no New England Journal of Medicine, é considerado a maior série de estudos sobre infectados até o momento e, segundo os autores, pode ajudar a melhorar o diagnóstico da doença que tem mobilizado autoridades de diversos países.





Endêmica na África, a varíola do macaco tem se disseminado por outros continentes desde maio. Ontem, na segunda reunião do comitê de emergência sobre a doença, a Organização Mundial da Saúde (OMS) relatou que há 14,5 mil casos em 72 países e chamou a atenção para a situação do Brasil, que tem um dos maiores números de infectados - 592, segundo o Ministério da Saúde.









Segundo os autores, as manifestações da doença são semelhantes às de infecções sexualmente transmissíveis e podem facilmente levar a erros de diagnóstico. "Esses sintomas específicos podem ser graves e levar a internações. Por isso, é importante fazer um diagnóstico. Expandir a definição de caso ajudará os médicos a reconhecerem mais facilmente a infecção e, assim, evitar que as pessoas a transmitam", afirma Chloe Orkin, professora de medicina do HIV na Queen Mary University of London e integrante do grupo.





Contato físico





Os médicos também enfatizam que, embora a proximidade sexual seja a via de transmissão mais provável, o vírus da varíola do macaco pode ser transmitido por qualquer contato físico próximo, por grandes gotículas respiratórias e, potencialmente, por roupas e outras superfícies. "Esse estudo aumenta nossa compreensão das formas de disseminação e dos grupos em que está se espalhando, o que ajudará na identificação rápida de novos casos e nos permitirá oferecer estratégias de prevenção, como vacinas, aos indivíduos de maior risco", diz John Thornhill, professor da Queen Mary University of London.





O avanço dos casos é monitorado também pela OMS, que optou ontem por não decretar a disseminação da varíola do macaco como uma emergência de saúde pública internacional. "Estou ciente de que qualquer decisão que tome em relação à possível determinação envolve a consideração de muitos fatores, com o objetivo final de proteger a saúde pública", afirmou Tedros, que assegurou que o debate sobre esse posicionamento não foi encerrado.