BH: fim de semana será de clima estável e tempo seco

Tempo permanece firme, com céu claro a parcialmente nublado no fim de semana (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

O tempo deve seguir estável em Belo Horizonte no fim de semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No sábado (23/07) e domingo (24/07), as temperaturas podem variar da mínima de 12°C à máxima de 26°C.A previsão é de céu claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuva. A umidade do ar tende a cair ao longo da tarde. A taxa mínima fica em torno de 30%, abaixo do índice recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).Segundo a OMS, o ideal é que a umidade do ar fique entre 60% e 80%. Quando o índice de umidade relativa do ar ficar abaixo dos 30%, o quadro já é considerado preocupante.Nas regiões Norte, Noroeste, Central, Triângulo Mineiro, Oeste e Sul do estado, o índice pode ficar abaixo dos 30%. É importante manter a hidratação e evitar o ressecamento das vias aéreas e respiratórias.No restante do estado, as temperaturas máximas terão uma ligeira elevação no fim de semana, comparado com a capital. A mínima será de 5°C na região Sul e máxima de 32°C no Triângulo e Norte de Minas.