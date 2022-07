Belo Horizonte amanhece com sensação térmica de 3,1ºC nesta sexta (22/07)

Entre 5h e 6h desta sexta-feira (22/07), a sensação térmica nos pontos mais altos da capital mineira chegou a 3,1ºC (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) As primeiras horas do dia foram geladas para os belo-horizontinos. Entre 5h e 6h desta sexta-feira (22/07), a sensação térmica nos pontos mais altos da capital mineira chegou a 3,1ºC, segundo informou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O registro foi feito na Estação Cercadinho, no Bairro Buritis, Região Oeste de BH.









Para o decorrer de hoje, a temperatura fica mais amena, com previsão de máxima de 26ºC. Já a umidade relativa do ar segue abaixo do ideal e deve ficar próxima aos 30% durante o período da tarde. Não há possibilidade de chuva.

Minas Gerais

Em Minas, a temperatura mais baixa registrada nesta sexta foi de 4,5ºC, em Caldas, no Sul do Estado. Na cidade, os termômetros não devem passar dos 25°C, com umidade relativa do ar variando entre 30% e 80%. Também não há possibilidade de chuva.