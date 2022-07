Vila Barraginha: MP pede perícia em vídeo de execução de homem por policial

Homem de 29 anos, que seria chefe do tráfico de drogas na Vila Barraginha, em Contagem, foi morto na noite de sábado (16/7) após confronto com policiais militares (foto: Vídeo/Reprodução)

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) informou nesta quinta-feira (21/7) que pediu análise pericial no vídeo que mostra um homem de 29 anos – suposto chefe do tráfico de drogas na Vila Barraginha, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte – sendo morto por um policial militar.

As imagens que ganharam as redes sociais mostram o momento exato em que Marcos Vinícius Vieira Couto é executado atrás de uma Kombi com três disparos de arma de fogo.





Em coletiva realizada no domingo (17/7), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) afirmou que Marcos reagiu a uma abordagem das autoridades, tentando pegar a arma do policial. Entretanto, a família apresentou outra versão dos fatos, dizendo que ele colaborou durante as diligências no local.

Agora, o MPMG disse que “requisitou ao Instituto de Criminalística da Polícia Civil a realização de análise pericial no vídeo, com as imagens do fato, para tentar constatar se a vítima praticou alguma agressão ou tentou se apoderar da arma do policial”.

Por fim, o Ministério Público mineiro esclareceu que a “Notícia de Fato”, anteriormente instaurada, “foi convertida em Procedimento Investigatório Criminal”.

Suposta abordagem abusiva da PM

Após a execução no último sábado (16/7), o policial militar foi levado para o 39º Batalhão. Na ocasião, a PMMG disse que o major passaria por avaliação psicológica para ver se poderia retornar ao trabalho.

O fato de o militar ter conduzido Marcos até a parte de trás de uma Kombi, que estava estacionada, também foi pontuado. De acordo com a PM, o local estava cheio de pessoas, e a intenção era isolar o suspeito em uma parte mais tranquila para o prosseguimento da abordagem com segurança. Sobre o vídeo que circula nas redes, os militares afirmam que as imagens foram cortadas.

Já a família diz que Marcos estava desarmado e não reagiu. Eles admitem que ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas, porém, negam que ele tenha resistido à abordagem e muito menos que tenha sido agressivo.