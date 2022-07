Homem apanha de policiais em Chapada Gaúcha, PM alega desacato

(foto: Reprodução )

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra um homem apanhando com cassete de dois policiais militares, no rosto e nos braços. Depois, ele aparece com a face ensanguentada. A situação aconteceu no último fim de semana, na cidade de Chapada Gaúcha, no Norte de Minas.No vídeo, também, é possível ouvir pessoas pedindo para que os policiais parassem.A Polícia Militar (PMMG) informa que apoiava o fechamento de bares no fim de um evento no parque de exposições da cidade, Quando os militares se aproximaram de uma barraca de bebidas para orientar o dono do local a encerrar as vendas, um homem, de 39 anos, que estava próximo, em tom de desaforo com o policial militar, falou que não permitiria que a barraca fosse fechada. Ele foi advertido pelo policial mas o homem continuou dizendo que a barraca não seria fechada.