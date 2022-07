Homem rouba carro de autoescola durante aula

Polícia ainda está procurando o carro roubado e o suspeito do crime (foto: Reprodução)

Um homem roubou um carro de autoescola durante uma aula na noite dessa terça-feira (19/07), no bairro Espírito Santo, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O suspeito apontou uma arma para o instrutor e para uma aluna, em treinamento na hora do crime. O homem anunciou o assalto e abriu a porta do motorista.

As vítimas saíram do carro, o suspeito assumiu o volante e fugiu do local.



Além do veículo, o suspeito levou uma mochila com diversos objetos e um celular, que foi bloqueado pelo sistema policial.



Até o momento, a polícia ainda procura pelo carro roubado e pelo autor do crime.