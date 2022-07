Polícia prende homem com 16 mil maços de cigarro

Carga é avaliada em R$ 90 mil (foto: PIXABAY)

Um homem foi preso com 16 mil maços de cigarro nessa terça-feira (19/07), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele é suspeito de fazer parte de uma quadrilha especializada no roubo de cargas de cigarro.

Segundo a Polícia Militar, ele era pago para cuidar do local onde a carga era deixada pelos outros integrantes da quadrilha, com o objetivo de alertar sobre qualquer aproximação da polícia.

O vigilante estava com três pacotes de cigarro na cintura. A cena chamou a atenção dos militares, que fizeram a abordagem. Sem traços de ilegalidade, o suspeito foi liberado.

Pouco depois, os policiais receberam a informação de roubo de carga de cigarro na região do bairro Jardim Laguna. Após fazer a patrulha, o suspeito foi novamente localizado.

A polícia encontrou 16 mil maços de cigarro. O valor do material pode chegar a R$ 90 mil.

O homem foi preso e levado para presta depoimento na delegacia de Contagem.

Roubo da carga

O funcionário da empresa roubada contou aos militares que foi abordado por dois homens na região do bairro Camargos, na Região Oeste de Belo Horizonte, e obrigado a transferir a carga do carro da empresa para o carro dos bandidos.

Logo depois, ele foi deixado no local do crime, sem a chave do veículo.

O veículo utilizado pelos criminosos é parecido com o da empresa e também era roubado.

Segundo a PM, a quadrilha também tem experiência nesse tipo de crime e utilizava placas clonadas para tentar despistar a fiscalização.

A PM localizou duas placas frias e uma réplica de arma, utilizadas pelos suspeitos.