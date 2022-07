Líder do MLB é algemado na prefeitura de Itabirito

Um vídeo mostra uma das lideranças do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) de Itabirito, na Região Central de Minas Gerais, ser detida pela Guarda Municipal e sair algemada da prefeitura. O motivo alegado pelo Secretário de Segurança e Trânsito de Itabirito, Antônio de Pádua Pataro, foi ter sofrido desacato e o manifestante foi conduzido para uma delegacia de Polícia Civil.

Alexandre Sérvulo, que é apoiador da ocupação Irenice Maria Rodrigues, estava com outros moradores na porta da prefeitura nessa segunda-feira (18/7), em uma manifestação, quando foi informado que o prefeito de Itabirito, Orlando Caldeira (Cidadania), iria receber os manifestantes.

Sérvulo conta que, em poucos minutos dentro do prédio da prefeitura, ele e mais outros dois membros da manifestação foram impedidos de conversar com o prefeito.

“Durante as negociações para entrar, foi decretada a minha prisão de forma abusiva. O objetivo era retirar o MLB da reunião e foi um ato da gestão Orlando e do seu secretário Pataro de intimidar a ocupação”.

O manifestante foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Itabirito, onde assinou o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado logo em seguida.

O Secretário de Segurança e Trânsito de Itabirito, Antônio de Pádua Pataro, aparece no vídeo informando ao manifestante que ele estava sendo preso por desacato. O secretário que já exerceu o cargo de comandante da Guarda Civil de Itabirito acompanhou o acusado até a delegacia de Polícia Civil.

Manifestação

Nas redes sociais do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) é informado que a manifestação ocorrida nessa segunda-feira foi de famílias da Ocupação Irenice Maria Rodrigues, em Itabirito, que protestavam contra um futuro despejo realizado pela prefeitura.

De acordo com o manifestante, 15 famílias, incluindo cerca de 25 crianças, ocupavam a entrada do prédio da prefeitura.

“As famílias estão sofrendo com falta de água, luz e em situações muito precárias de habitação. Até agora o prefeito Orlando não apresentou solução para o problema de moradia que afeta milhares em itabirito”.

O que a prefeitura diz:

Em nota enviada ao Estado de Minas, a prefeitura de Itabirito informa que “em relação à manifestação de famílias na porta da prefeitura de Itabirito nessa segunda-feira dois representantes das famílias foram recebidos pelo prefeito Orlando Caldeira e por representantes da administração pública municipal e do Poder Legislativo”.

Ainda segundo a nota, “diante das situações apresentadas, as famílias foram encaminhadas para cadastro no CRAS - Maria Loura, nesta terça-feira, dia 19 de julho, para fins de avaliação do enquadramento no rol de benefícios do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, conforme a legislação”.