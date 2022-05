BH tem volta para casa com manifestação e trânsito complicado

Segunda-feira de protestos no centro de BH (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press) A volta para casa nesta segunda-feira (30/5) na área central de Belo Horizonte está mais complicada em função de um ato promovido por representantes do movimento social juntos.org.br.





Os manifestantes protestaram na Praça Sete contra a ação de Policiais Rodoviários Federais que resultou na morte de Genivaldo de Jesus Santos, na última quarta-feira (25/5), na BR-101, em Umbaúba, no Sergipe, e também contra a ação policial na Vila Cruzeiro, zona norte do Rio de Janeiro, que resultou em 23 mortes, na última terça-feira (24/5).





Com cartazes, faixas de pano e megafone, o grupo lembrou quem passava pelo centro a abordagem dos policiais rodoviários a Genivaldo, que morreu sem ar dentro de uma viatura após ser lançado sobre ele uma bomba de gás por um dos agentes. E também o modo como a polícia fluminense agiu em mais uma operação com dezenas de mortes. Após darem o recado na Praça Sete seguiram pela avenida Amazonas em direção à Praça Raul Soares.









"Lamentamos o ocorrido e vamos com serenidade fazer o devido processo legal para não cometermos injustiça e fazermos, de fato, justiça", indagou o presidente.





No sábado (28/5), a Polícia Rodoviária Federal publicou um vídeo nas redes sociais repudiando a abordagem feita pelos agentes envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus Santos.





"Assistimos com indignação os fatos ocorridos na cidade de Umbaúba (SE), em que uma ação envolvendo policiais rodoviários federais resultou na morte do senhor Genivaldo de Jesus Santos. Não compactuamos com as medidas adotadas durante a abordagem ao senhor Genivaldo. Os procedimentos vistos durante a ação não estão de acordo com as diretrizes expressas em cursos e manuais da nossa instituição. A ocorrência dessa última quarta-feira e a morte recente de dois PRFs no estado do Ceará implicou na avaliação interna dos padrões de abordagens. Afirmo que já estamos estudando os nossos procedimentos de formação, de aperfeiçoamento e operacionais para ajustar o que for necessário a fim de prestar um serviço de excelência que o órgão vem fornecendo ao povo brasileiro", declarou.