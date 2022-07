Madrugada fria: BH tem sensação térmica de 2,4ºC nesta quinta (14/07)

BH registrou sensação térmica de 2,4ºC nesta quinta-feira (14/07) (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

A madrugada de quinta-feira (14/07) foi gelada para o belo-horizontino. Entre 3h e 4h, a sensação térmica nos pontos mais altos da cidade chegou a baixar a 2,4ºC. O registro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foi feito na Estação Cercadinho, no Bairro Buritis, Região Oeste da capital mineira.

Pouco tempo depois, entre 4h e 5h, os termômetros marcaram a mínima mais baixa do dia na mesma estação: 13,5ºC.

Em leve declínio, a temperatura para o decorrer desta quinta não deve ultrapassar os 25ºC. Já a umidade relativa do ar segue baixa e deve ficar próxima aos 35% na parte da tarde.

Minas Gerais

Caldas, no Sul de Minas, está entre as cinco mais frias do país nesta quinta-feira. Os termômetros, ainda de acordo com o Inmet, marcaram 7,1°C nas primeiras horas do dia. O município aparece em 4º no ranking divulgado pelo órgão, ficando atrás de Carambá do Sul (RS), Bom Jardim da Serra (SC) e São José dos Ausentes (RS).

#TemperaturasMínimas: Confira as menores temperaturas registradas, até às 7h de hoje (14), pelo #INMET:



%uD83E%uDD76 Cambará do Sul (RS): 5,0°C

%uD83E%uDD76 Bom Jardim da Serra (SC): 5,4°C

%uD83E%uDD76 São José dos Ausentes (RS): 7,0°C

%uD83E%uDD76 Caldas (MG): 7,1°C

%uD83E%uDD76 Teutônia (RS): 7,5°C %u2014 INMET (@inmet_) July 14, 2022

No Estado, há previsão de 31ºC de máxima nas regiões Norte e Triângulo. A umidade relativa do ar pode alcançar níveis críticos também no Triângulo Mineiro e Noroeste, ficando inferior a 30% durante o dia.