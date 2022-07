Prazo para pagamento integral do IPTU expira sexta-feira (15/7)

Belo Horizonte possui aproximadamente 715 mil imóveis aptos a pagar o IPTU 2022 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O prazo para que os contribuintes de Belo Horizonte efetuem com desconto de 2% o pagamento integral das parcelas do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) referentes ao período de julho a dezembro deste ano termina nesta sexta-feira (15/7). Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, o contribuinte deve realizar o pagamento à vista de todo o saldo devedor do imposto.

Para emitir a guia do IPTU, a pessoa deve acessar o p ortal da Prefeitura de Belo Horizonte ou o aplicativo PBH APP. Os contribuintes também conseguem emitir a guia em qualquer agência dos Correios.





De acordo com o diretor de lançamentos e desonerações tributárias da Secretaria Municipal de Fazenda, Fernando Huber, Belo Horizonte possui aproximadamente 715 mil imóveis aptos a pagar o IPTU 2022.





A arrecadação total estimada pela PBH em 2022 é de R$ 1,94 bilhão.





“Em janeiro deste ano, mais de 350 mil imóveis tiveram o IPTU quitado no mês de janeiro. Sendo que, até o momento, mais de 364 mil imóveis já quitaram o IPTU 2022, o que que corresponde a 48% do total e uma arrecadação de mais de R$ 1,333 bilhão”, afirma Fernando Huber.