Campanha contra impostos venderá 200 botijões de gás por R$89,90 em BH

O objetivo da campanha é mostrar para a população que uma redução de R$ 20 no preço do botijão pode ser obtida com a retirada de todos os impostos sobre o gás de cozinha. (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) A Câmara de Dirigentes Logistas de Belo Horizonte (CDL/BH) promove, na próxima quinta-feira (2/6), o Dia Livre de Impostos. Serão vendidos 200 botijões de gás pelo preço sem tributos, R$89,90, no bairro Jardim América. Além do gás de cozinha, 5 mil litros de gasolina serão vendidos em posto no Barro Preto por R$4,85 o litro. Outros produtos também terão descontos no dia.





O preço do gás de cozinha subiu 32,45% nos últimos 12 meses, segundo o IBGE. Esse aumento, com impacto na vida de todos os brasileiros, tem levantado discussões sobre impostos, a política de preços da Petrobrás e a responsabilidade do Estado nos preços.

O objetivo da campanha é mostrar para a população que uma redução de R$20 reais no preço do botijão pode ser obtida com a retirada de todos os impostos sobre o gás de cozinha.

O gás de cozinha com desconto será vendido na distribuidora Amigão Gás, na rua Estrada do Cercadinho, nº 1.315, no bairro Jardim América. O limite é um botijão por pessoa, e o pagamento deve ser feito em pix ou dinheiro. As senhas começam a ser distribuídas às 7 horas, e a venda começa às 8 horas.

Gasolina por R$4,85

Além do botijão, a gasolina, em quantidade limitada, também será vendida com desconto no dia. No Posto Pica-Pau, na Avenida do Contorno, nº 10.325, bairro Barro Preto, o combustível será vendido por R$4,85 o litro. São apenas 5 mil litros, e a venda é por ordem de chegada, a partir das 8 horas. O pagamento só poderá ser feito em dinheiro.

Outros produtos

Drogarias, perfumarias, supermercados, lojas de calçados, roupas e acessórios, pizzarias, restaurantes são alguns dos segmentos que também já confirmaram participação no Dia Livre de Impostos na capital mineira. A lista completa pode ser conferida em www.dialivredeimpostos.com.br

* Estagiário sob supervisão do subeditor Diogo Finelli.