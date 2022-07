Parque de Integração Lagoinha: PBH lança edital para estudos e projetos

Segundo a prefeitura, a falta de conexão entre as plataformas de Move, metrô, a Rodoviária, área central da cidade e os bairros do entorno contribuíram para a "configuração de um cenário urbano degradado". (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Belo Horizonte publicou hoje o edital de contratação para elaboração de estudos e projetos de criação do Parque de Integração da Lagoinha, na Região Noroeste da capital. O objetivo é criar espaços de lazer e convivência nas redondezas, além de melhorar a mobilidade e acessibilidade e conectar os espaços públicos situados no local.



O edital prevê um conjunto de reformas para a criação do Parque de Integração da Lagoinha e seu elo com a área central da cidade. Entre elas estão a construção de uma pista de skate, a instalação de ua estação BRT Lagoinha (integrada ao metrô nas estações Lagoinha e Carlos Prates) e as possíveis mudanças nas faixas para carro.





A ligação do Complexo da Lagoinha com o Centro de BH será feita por meio de uma passarela e de uma passagem subterrânea para pedestres, além dos ônibus, metrô e pistas para carro.



Região estratégica





Em nota, a Prefeitura de BH informou que o bairro Lagoinha é estratégico no contexto da Região Metropolitana "por promover a conexão viária das porções leste-oeste-norte-sul”.







De acordo com o Plano de Qualificação Urbanística Centro-Lagoinha, “o projeto busca melhorar as condições de circulação de pedestres; implantar equipamentos relacionados à prática de esportes, lazer e contemplação; melhorar a iluminação, arborização, ajardinamento e o paisagismo”.



Estudo técnico





Os principais problemas da região do Lagoinha, segundo o plano, são o patrimônio mal preservado, os imóveis subutilizados, os lotes vagos, as travessias em más condições, as barreiras físicas resultantes de sucessivas obras viárias e metrô, os espaços públicos isolados e as áreas degradadas ou não utilizadas.





O valor teto do estudo técnico é de R$ 687.854,60, e o critério para julgamento das propostas é o menor preço global ofertado. Já a execução da obra tem o prazo de 480 dias após a primeira ordem de serviço.