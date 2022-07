PM prende grupo acusado de comandar prostituição infantil em Araçuaí

Polícia Militar e Polícia Civil prenderam oito pessoas suspeitas de envolvimento em casos de prostituição infantil no Vale do Jequitinhonha (foto: Divulgação/Polícia Militar)

Cinco pessoas suspeitas de participar de um grupo que aliciava crianças e adolescentes para a prostituição foram presas em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. Órgãos de segurança pública cumpriram os mandados entre ontem (12/7) e esta quarta-feira nos bairros Pipoca e Nova Esperança. Entre os detidos estão a mãe e o padrasto das garotas, além de outros três homens. Cinco pessoas suspeitas de participar de um grupo que aliciava crianças e adolescentes para a prostituição foram presas em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. Órgãos de segurança pública cumpriram os mandados entre ontem (12/7) e esta quarta-feira nos bairros Pipoca e Nova Esperança. Entre os detidos estão a mãe e o padrasto das garotas, além de outros três homens.





Na terça-feira, a Polícia Militar efetuou as prisões da mãe e do padrasto das meninas abusadas e de dois homens que teriam envolvimento com a prostituição infantil. O quinto suspeito, que era foragido da Justiça, foi localizado pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (13).









LEIA TAMBÉM - Professor é preso por suspeita de abuso sexual contra alunas no Norte de MG O caso vinha sendo investigado pela Polícia Civil desde maio. Outras três pessoas já haviam sido presas, totalizando oito com as detenções desta semana.





Denúncia













LEIA TAMBÉM - Polícia Civil faz campanha para combater abuso sexual de menores O Conselho Tutelar dos Direitos das Crianças e Adolescentes de Araçuaí foi avisado e acompanhou o caso. A mãe das meninas possui outra filha, de 6 anos. A Polícia investiga se a pequena também era aliciada para a prostituição.





Outros crimes





Os suspeitos responderão por crimes de estupro de vulnerável, corrupção de menores e associação criminosa.





Há a suspeita de que o grupo aliciava outras meninas para a prostituição e praticava crimes como tráfico de drogas, ameaça e tentativa de homicídio.





Os presos foram encaminhados à Delegacia Regional de Pedra Azul, também no Vale do Jequitinhonha, ficando à disposição da Justiça.