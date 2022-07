Passagem de ônibus em Nova Lima pode ter preço único de R$ 2

Projeto de Lei (PL) prevê tarifa única no transporte público da cidade (foto: Divulgação/Prefeitura de Nova Lima)

O preço da passagem de ônibus em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, poderá ser reduzido para R$ 2. É o que espera a prefeitura da cidade, que apresentou à Câmara Municipal, nessa segunda-feira (11/07), um Projeto de Lei (PL) que prevê tarifa única no transporte público coletivo.

Segundo o prefeito João Marcelo Dieguez (Cidadania), se aprovado, o valor entrará em vigor já em agosto. “O usuário pagará valor igual para ir à Vila Operária, Honório Bicalho ou, até mesmo, Vila da Serra, Jardim Canadá, Alphaville e Água Limpa, que são regiões mais afastadas da sede e atualmente têm passagens com valores mais altos”, disse em uma publicação no Twitter, considerando, ainda, que a redução também contribuiria para contratação de mão de obra local. “Incentiva a vinda de novas empresas e colabora para a mobilidade urbana em nossa cidade”, concluiu.

Atualmente, as tarifas vigentes no município são de R$ 4,35, R$ 4,40 e R$ 5,85, dependendo da localidade. Com a proposta, os passageiros pagarão até 65,9% a menos que os preços praticados.

“Em contrapartida, a administração municipal economizará no pagamento mensal de passagens de atendimento escolar, vale-transporte de servidores e programas sociais”, diz a prefeitura em nota.



É importante destacar que o projeto não abrange as linhas do transporte intermunicipal, – que ligam Nova Lima a outras cidades, como Belo Horizonte, Raposos, Rio Acima e Contagem –, já que se trata de concessão estadual.





Frota deve ser ampliada

Atualmente, a frota que atende a população é composta por 50 veículos, sendo 22 ônibus básicos, 15 midiônibus e 13 miniônibus. A expectativa é de que esse número seja ampliado. A administração municipal não disse, no entanto, como seria feita essa ampliação.