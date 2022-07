Carga de agrotóxico ilegal é interceptada pela PF em Uberlândia

Parte da carga apreendida às margens da BR-050 (foto: Divulgação/PF)





LEIA MAIS 22:24 - 10/05/2022 Homens são presos por contrabando de cigarros eletrônicos

15:04 - 18/03/2022 Contrabando de 410 mil maços de cigarro é apreendido no Triângulo

15:48 - 16/03/2022 Patrulheiros da PMRv descobrem carga de contrabando perto de Montes Claros Cerca de 8 toneladas de agrotóxicos vindos do Paraguai foram apreendidos nesta sexta-feira (8/7) pela Força-Tarefa de Segurança Pública do Triângulo Mineiro, coordenada pela Polícia Federal e composta pelas polícias Civil, Militar e Penal de Minas Gerais. A apreensão aconteceu na rodovia BR-050, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.O valor da carga apreendida em um caminhão é estimado em R$ 1 milhão. Ela foi encontrada em um posto de combustível às margens da BR-050. Foi um levantamento da Polícia Federal que levou à ação para apreensão. A informação dava conta de que que um veículo com as placas do Paraná passaria pelo Triângulo Mineiro com a carga.



Após a abordagem e da voz de prisão, o condutor do veículo informou que o agrotóxico que vinha do Paraguai foi embarcado no caminhão que ele dirigia no Município de Cascavel (PR) e seria levado para Catalão (GO).

Agrotóxico ilegal



A substância é um herbicida conhecido como 'Paraquat' e estava acondicionado em galões de 20 litros. "Esta substância tem sua comercialização proibida em todo o território nacional", diz a comunicação da PF.



A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Federal em Uberlândia, e o preso autuado pela prática do crime de contrabando, cuja pena máxima pode chegar aos cinco anos de reclusão.