Varíola dos macacos: Minas tem 12 casos confirmados da doença

Varíola dos Macacos já foi diagnosticada em 12 mineiros (foto: Reprodução)

Doença

A varíola dos macacos já foi diagnosticada em 12 pessoas em Minas Gerais, segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), nesta quinta-feira (7/7). Nove dos casos confirmados foram registrados em Belo Horizonte, dois em Sete Lagoas e um em Governador Valadares , na região do Vale do Rio Doce.A maior parte dos pacientes está estável e em isolamento domiciliar, exceto um que está estável, mas isolado no hospital. Todos são homens, entre 23 e 46 anos. Dez deles estiveram em São Paulo e um no exterior nos últimos dias. Ooutro caso seria de contaminação local.O sistema REDCap do Ministério da Saúde já apurou 34 supostos casos do vírus em Minas Gerais, sendo que 11 já foram descartados e outros 11 estão sendo investigados, sendo sete em Belo Horizonte, dois em Betim, um em Almenara, na região Nordeste, e um em Papagaios, também na Região Metropolitana de Belo Horizonte.Até domingo (3/7), apenas três contágios haviam sido confirmados em Minas, sendo que todos foram na capital.O levantamento do Ministério da Saúde indicou que mais de 140 casos de varíola dos macacos já foram confirmados em todo o país, sendo que 98 deles foram registrados em São Paulo, seguido de 28 casos no Rio de Janeiro. Ceará, Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul completam a lista de estados que já acusaram contaminados.

Similar à varíola humana, a enfermidade causa sintomas como febre, dor de cabeça, dor no corpo, fadiga, lesões na pele e inflamação de linfonodos.



Além do isolamento da pessoa contaminada, aconselha-se evitar contato com animais e fazer a higiene frequente das mãos.



A doença não oferece graves riscos para as pessoas, sendo que a letalidade varia de 1% a 10%, dependendo do paciente e do vírus, mas, segundo pesquisadores, deve-se ficar atento para que a doença não se torne mais virulenta.