Varíola dos Macacos: Saúde confirma 142 casos da doença no Brasil

Sete unidades da Federação do país reportaram casos confirmados da doença (foto: AFP PHOTO / UK HEALTH SECURITY AGENCY) O Brasil reportou 142 casos confirmados da varíola dos macacos, segundo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira (7/7).









Sete unidades da Federação do país reportaram casos confirmados da doença e São Paulo é a que tem o maior número de casos com 98. O Rio de Janeiro tem, ao todo, 28 e Minas Gerais tem oito casos.





As outras unidades com pacientes com teste positivo para a doença são: Ceará, Paraná e Rio Grande do Sul, com dois casos cada; e o Rio Grande do Norte e o Distrito Federal têm um caso registrado.









Segundo o Ministério, eles seguem em contato com os estados para fazer o monitoramento de casos e rastreamento de possíveis contatos entre pacientes.