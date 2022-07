Agência 'Travels EcoTur' não entrega viagens e bloqueia clientes na web

'Travels EcoTur' posta fotos de viagens para Ouro Preto e outros destinos em Minas Gerais e em outros estados (foto: Reprodução Instagram)

A Agência, que realiza viagens saindo de Belo Horizonte, mas não possui espaço físico, vem recebendo reclamações após passeios que estavam marcados serem cancelados e o dinheiro desembolsado pelo clientes não ter sido devolvido pelos responsáveis.A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou, nesta quarta-feira (6/7), que quatro boletins de ocorrência, registrados como estelionato, foram localizados, mas que nenhuma das vítimas deu prosseguimento à representação, o que é fundamental para que o caso avance.Supostamente especializada em turismo ecológico, a agência oferecia viagens para cachoeiras no Santuário do Caraça, Ouro Preto, Chapada Diamantina, Jalapão (TO), e de aventura, como saltos em Boituva, no interior de São Paulo.tentou contato com os responsáveis pela empresa, mas as mensagens não foram respondidas.

No Instagram, onde a agência possui 30 mil seguidores e faz divulgação das viagens realizadas, todos os comentários foram bloqueados.